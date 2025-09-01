«Был добрым и светлым человеком»: житель Костомукши Кирилл Паппинен погиб в зоне СВО

Боец из Костомукши погиб 1 сентября при выполнении боевого задания.

Военнослужащий из Карелии Кирилл Паппинен погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили власти Костомукшского городского округа.

С прискорбием и болью в сердце сообщаем о том,что 01.09.2025 года в ходе боевых действий на СВО,при выполнении боевого задания погиб любимый сын, брат, внук, племянник и друг Паппинен Кирилл Вячеславович, — написала исполняющая обязанности главы города Наталья Король.

К соболезнованиям в соцсетяти присоединились земляки бойца.

Соболезную. Сопереживаю. Горюю вместе с вами. Слишком велики потери для нашего маленького городка.

Дружочек наш, светлая память тебе, ты на всегда в наших сердцах. Примите самые искренние соболезнования, это большая утрата.

Скорблю вместе с вами. Сил вам пережить это чудовищное горе.

Кирилл был хорошим человеком. Мои соболезнования родным и близким.

Искренне соболезнования родным и близким. Кирилл был добрым, светлым и хорошим человеком. Очень обидно и больно, когда уходят такие люди, — написали жители Костомукши.

Церемония прощания с погибшим состоится 29 сентября в 11:00 в православном храме Костомукши.

Напомним, ранее житель Костомукши Александр Лукин погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.