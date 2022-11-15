«Была рядом в трудную минуту»: Глава Карелии поздравил главного терапевта республики с днем рождения

Артур Парфенчиков оценил труд Натальи Везиковой в пандемию.

Сегодня, 5 декабря, отмечает день рождения главный терапевт Карелии, завкафедрой госпитальной терапии Петрозаводского госуниверситета Наталья Везикова. Об этом пишет на своей странице глава республики Артур Парфенчиков.

«Замечательный врач, светлый и отзывчивый человек! Не перестаю восхищаться ее профессионализмом и готовностью делиться своими знаниями со всеми — коллегами, молодыми специалистами, жителями республики. Когда началась пандемия, Наталья Николаевна откликнулась сразу — помогала, консультировала, была рядом в трудную минуту. За это благодарен ей особенно», — пишет руководитель республики.

Артур Парфенчиков пожелал Наталье Николаевне крепкого здоровья, душевной радости, благополучия и успеха во всех делах.