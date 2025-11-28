Пожарные вскрыли квартиру тяжелобольной пенсионерки из Медвежьегорска

Огнеборцы вовремя вызвали медиков и оказали помощь пожилой женщине, оказавшейся взаперти в плохом состоянии.

Сегодня, 28 ноября, в 16:08 медвежьегорским пожарным поступило сообщение о том, что пожилая жительница города не выходит на связь и нуждается в помощи. Об этом рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Уже через четыре минуты огнеборцы прибыли к дому пенсионерки и, получив разрешение участкового на вскрытие двери, проникли в её квартиру на третьем этаже с помощью трёхколенной (выдвижной — прим. ред.) лестницы.

— Женщина была в очень плохом состоянии, не могла самостоятельно открыть дверь и отвечать на телефонные звонки, — пояснили в ведомстве.

Пожарные вызвали бригаду скорой помощи и передали горожанку медикам. Как рассказали «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, сейчас о её самочувствии ничего не известно.

Ранее полицейские из Медвежьегорска смогли потушить пожар в жилом доме до приезда огнеборцев, эвакуировав на улицу 50 человек. МВД по республике приняло решение поощрить сотрудников за спасение людей и проявленную отвагу.