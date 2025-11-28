РЕКЛАМА
Новости

Финляндия запустит производство БПЛА для поставок на Украину и в страны НАТО

00:14

Пожарные вскрыли квартиру тяжелобольной пенсионерки из Медвежьегорска

23:28

Самое важное за сегодня

22:20

Усиление ветра и потепление до +5ºС обещают в Карелии 29 ноября

21:44

Десятки петрозаводчан встретили вернувшихся с триумфального первенства Европы тайских боксеров

21:00

В Прионежье простились с погибшим на СВО Сергеем Пявиным

20:22

Аварийный мост в Прионежье отремонтируют по требованию прокуратуры

19:36

В отечественный прокат вышла приключенческая комедия «По-братски»

19:14

Цифровые микроскопы и 3D-принтеры: в Карельском кадетском корпусе открыли инженерный комплекс

19:00

В Карелии пожарные предотвратили возгорание лесовоза на трассе «Кола»

18:54

В Петрозаводске троллейбус столкнулся с легковым автомобилем на улице Луначарского

18:23

В Карелии число разговоров по телефону выросло в 10 раз - Билайн

18:10

«ПКС-Водоканал» привез воду общественному приюту для животных

18:02

В Совете Федерации назвали виновных в росте цен на рыбу

17:51

«ПКС-Водоканал» повышает надежность водоснабжения

17:45

Власти Лахденпохского района рассказали о погибшем на стройке Артеме Васильеве

17:32

Стало известно, как изменятся цены на газ в Карелии в 2026 году

17:10

«Петрозаводскмаш» модернизирует производство новым оборудованием

16:53

По факту гибели мужчины на стройке в Лахденпохье возбудили уголовное дело

16:32

Новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп» можно купить, сдав в зачет старое жилье

16:16

Депутаты от «ЕР» предложили запустить в Карелии программу «Конкретных дел»

16:11

В Карелии более 150 многодетных семей расселили из аварийного жилья в рамках нацпроекта

16:02

Россельхознадзор предупредил цирк с медведями о необходимости установки защитного барьера

15:48

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке на севере Приладожья

15:34

Кого затронет снижение диапазонов электропотребления в Карелии?

15:30

Фура столкнулась с легковым авто на трассе в Олонецком районе

15:19

Аукцион на заготовку новогодних елей объявлен в Карелии

14:37

Бросить курить, высыпаться и меньше стрессовать: врачи рассказали, как сохранить мужское здоровье

14:18

В самый крупный Петрозаводский приют срочно требуется вода

13:52

Мост через реку Чирко-Кемь капитально отремонтировали

13:23

В Карелии мужчина понесет уголовную ответственность за хранение оружия и более 100 патронов

13:02

Движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» ограничат на два года

12:49

МЧС Карелии выпустило штормовое предупреждение

12:37

В Карелии на трассе автомобиль съехал в кювет

12:08

Артур Парфенчиков: «Экономика республики справляется с внешними вызовами»

12:00

В Карелии на 102-м году жизни скончалась старейшая судья республики Виулена Горная

11:44

Глава Карелии поручил увеличить выплату студенткам при рождении ребёнка

11:32

В Петрозаводске троллейбус № 7 будет останавливаться у Речного училища

11:20

Ключи от новой квартиры выдали девушке-сироте из Пряжинского района

11:12

Более 500 семей с начала года получили выплаты на детей 17-18 лет

11:02

Под Костомукшей автомобиль врезался в опору освещения

10:57

Краеугольный камень: Карелия и Беларусь создадут инновации на основе шунгита

10:32

В Минздраве рассказали, как беломорские врачи спасали пострадавшего в аварии мужчину

10:11

84-летняя жительница Карелии перевела псевдоброкерам более 9 млн рублей

09:51

В Госдуме обсуждают введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью из-за участившихся мошенничеств

09:29

В Финляндии задержали мужчину, нелегально перешедшего границу с Россией

08:58

В России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров

08:39

Просроченную рыбу и без документов выявили в карельских магазинах

08:21

Производители муки заявили, что Россия теряет ржаное хлебопечение

08:01

В Петрозаводске вновь собирают новогодние подарки для одиноких пожилых людей

07:42

«Три жизни маленького села»: в Колежме скорбят о погибших в аварии односельчанах

07:21

Грамота.ру: «зумер», «проявленность» и «выгорание» претендуют на слово 2025 года

07:01

В Минсельхозе назвали самые ягодные районы Карелии

06:42

«Союз МС-28» успешно пристыковался к Международной космической станции

00:10
Пожарные вскрыли квартиру тяжелобольной пенсионерки из Медвежьегорска
28 ноября, 23:28 Происшествия
Поделиться

Огнеборцы вовремя вызвали медиков и оказали помощь пожилой женщине, оказавшейся взаперти в плохом состоянии.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

Сегодня, 28 ноября, в 16:08 медвежьегорским пожарным поступило сообщение о том, что пожилая жительница города не выходит на связь и нуждается в помощи. Об этом рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Уже через четыре минуты огнеборцы прибыли к дому пенсионерки и, получив разрешение участкового на вскрытие двери, проникли в её квартиру на третьем этаже с помощью трёхколенной (выдвижной — прим. ред.) лестницы.

— Женщина была в очень плохом состоянии, не могла самостоятельно открыть дверь и отвечать на телефонные звонки, — пояснили в ведомстве.

Пожарные вызвали бригаду скорой помощи и передали горожанку медикам. Как рассказали «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, сейчас о её самочувствии ничего не известно.

Ранее полицейские из Медвежьегорска смогли потушить пожар в жилом доме до приезда огнеборцев, эвакуировав на улицу 50 человек. МВД по республике приняло решение поощрить сотрудников за спасение людей и проявленную отвагу.

Обсудить (0) в ленту
