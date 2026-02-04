Как на морозе в Петрозаводске рождаются фигуры «Гипербореи» и чего это стоит их создателям

В Петрозаводске с 3 по 7 февраля проходит один из главных зимних фестивалей в Карелии — «Гиперборея». 2026 год стал юбилейным — праздник проводится уже в 25-й раз. «Столица на Онего» пришла на набережную, чтобы лично пообщаться со скульпторами.
Карельская зима в юбилейный год решила доказать свой характер. Мороз крепкий, по-настоящему февральский. На площадке царит атмосфера большой стройки: гул бензопил, стук ледоколов и песни из портативной колонки. Первым, к кому я подошёл, был Сергей — человек-легенда фестиваля с 18-летним стажем и четырьмя победами.
— Сергей, а от чего приходится отказываться ради этих дней? От тепла, сна, общения? — спрашиваю я, перекрикивая пилу.
— Многим приходится пренебречь, — соглашается он. — Но ты и получаешь взамен. Заряд энергии на целый год.
Юлия из Питера учится на экономиста, а здесь, уже в седьмой раз, находит нечто большее.
— Здесь я чувствую себя частью сообщества, — признаётся она. — Мой основной род деятельности далёк от художественного. Это возможность побыть в другой реальности.
Её реальность сейчас — это 12-часовой рабочий день на морозе, специальные стамески от кузнеца из Архангельска и тяжелые блоки льда.
Рядом работает чисто женская команда. На мой вопрос о сложностях Виктория отвечает с улыбкой, но честно:
— Конечно, было бы легче, будь мы все качками. Поэтому работаем над этим: ходим в зал, учимся точить инструменты. А если что-то очень надо — скульпторы-мужчины помогут.
На другом конце площадки идёт иная работа — почти культурологическая. Сёстры Алёна и Кристина Тимины задумали сложную композицию по мотивам карельской народной игры «кюккя».
— Мы решили рискнуть, — говорит Алёна. — Людей на большом кубе мы раньше не делали. Это новый уровень.
Подробнее о скульпторах и их методах читайте в репортаже.