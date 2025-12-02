«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

В Госдуме вновь предупредили о потенциально возможной блокировке WhatsApp*.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что сейчас завершается работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp*, поэтому потакать его владельцу — корпорации Meta* — больше нет никакого смысла. Об этом парламентарий написал в своем канале в мессенджере MAX.

— Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы МАХ работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается. У WhatsApp* было предостаточно времени, — сказано в посте.

Боярский отметил, что WhatsApp не только не наладил никакого взаимодействия с российскими регуляторами, но даже не предпринял никаких попыток для этого.

Об этом же ранее говорил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Блокировка, по его словам, является «вопросом времени».

— Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени, — отметил Немкин.

Ранее Роскомнадзор отметил, что ограничения против мессенджера уже вводятся в настоящее время, но поэтапно, позволяя пользователям перейти на использование других мессенджеров. Ведомство рекомендовало «переходить на национальные сервисы».

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.