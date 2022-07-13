«Быстро приспособимся»: карельский эксперт оценила последствия закрытия магазинов H&M

Закрытие единственного в Карелии магазина популярного бренда H&M легко компенсируют другие производители.

Такое мнение в интервью РБК высказала имидж-стилист из Петрозаводска Кристина Галактионова,

По ее мнению, уход шведского бренда в первую очередь заметит поколение в возрасте 15-25 лет.

«Молодые люди успели привыкнуть к fast fashion, а такие бренды, как H&M, очень быстро реагируют на новые тренды и веяния моды, отшивая за несколько недель и поставляя в магазины коллекции в актуальных оттенках и крое», —считает Галактионова.

При этом специалист отмечает, что качество вещей не всегда соответствовало заявленной сетью цене, особенно в последние пару лет.

«Срок годности таких вещей очень недолог. И покупая вещи максимум на 1 сезон, а потом избавляясь от них, из-за того, что вышли из строя или тренд перестал быть актуальным, поддерживаются те условия, в которых такие бренды отшивают свои коллекции и то ужасающее количество свалок одежды в Азии», — отмечает стилист.



По мнению эксперта, российские бренды смогут составить альтернативу шведской компании.

«Большинство российских дизайнеров и локальных брендов по ценовой политике значительно выше H&M и вышли на уровень Massimo Dutty до его закрытия. Примерно одинаковые с H&M цены можно найти в Incity, OGGI, ZOLLA, GJ, SELA. В последние годы они прошли ребрендинг, и в этих магазинах при развитой насмотренности теперь можно найти интересные, стильные и актуальные модели. По детской одежде замену можно найти в Acoola, Crocked, Детском мире. Мы быстро приспособимся», — говорит эксперт.