Бытовая техника и электроника резко подорожали в Карелии

Ажиотаж вокруг многих непродовольственных товаров, особенно, бытовой техники и электроники, вызвал резкий рост цен в Карелии.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен за март.

Например, пылесосы и стиральные машины в Карелии всего за месяц подорожали на 40–50%. В рублях это, в среднем, 10–20 тыс. сверху за каждую покупку.

О причинах роста цен, читайте в статье «Что в Карелии подорожало больше всего».