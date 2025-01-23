Давшая добро на незаконную рубку федеральных лесов в Карелии бывшая глава поселения все-таки заплатит за это

Прокуратура со второй попытки добилась взыскания причиненного ущерба с виновной в незаконной рубке леса.

Прокуратура Кемского района проверила соблюдение лесного законодательства, рассказали в пресс-службе ведомства.

Надзорный орган установил, что с 2021 по 2022 годы бывшая глава администрации Кривопорожского сельского поселения необоснованно выдала разрешения на спил лесных насаждений, находившихся в федеральной собственности. Ущерб от незаконной рубки превысил 80 тысяч рублей.

Действуя в защиту публичных интересов, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с виновного лица указанной суммы. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

Прокурор подал апелляцию на решение суда первой инстанции. В результате Верховный суд Карелии удовлетворил требования прокурора и взыскал в бюджет района сумму причиненного ущерба, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.