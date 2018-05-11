Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 11 Мая 2018

Бывшая карельская чиновница перешла на работу в музей "Кижи"

По теме

Суд наказал мужчину в Карелии, который пришел в магазин в шапке-маске и с пистолетом
11.05.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
11.05.18 07:55
Гироскутер взорвался в квартире жительницы Карелии
11.05.18 07:20
Все новости
Загрузка...

Бывшая и.о. начальника управления по туризму Карелии Юлия Никитина возглавила подразделение в музее-заповеднике "Кижи".

Юлия Никитина недавно стала руководителем службы экскурсионного обслуживания и продвижения музейных услуг музея.

До этого времени она была и.о. начальника управления по туризму. Отметим, музейную Службу до прихода Никитиной возглавлял Валерий Кирьянов, который руководил Госкомитетом по туризму.

По теме

Суд наказал мужчину в Карелии, который пришел в магазин в шапке-маске и с пистолетом
11.05.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
11.05.18 07:55
Гироскутер взорвался в квартире жительницы Карелии
11.05.18 07:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Аналитика

10.05.2018 15:55
Политкухня
"Хочу уйти от партийной зависимости" 3
Андрей Рогалевич собрался в губернаторы.
Что значит для Карелии новый состав правительства?
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Один День Победы
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
архив чтиво

Медиа

Почти 20 тыс. человек собрал "Бессмертный полк" в Петрозаводске
10.05.2018 11:08
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»