Бывшая карельская чиновница перешла на работу в музей "Кижи"

По теме
Загрузка...
Бывшая и.о. начальника управления по туризму Карелии Юлия Никитина возглавила подразделение в музее-заповеднике "Кижи".
Юлия Никитина недавно стала руководителем службы экскурсионного обслуживания и продвижения музейных услуг музея.
До этого времени она была и.о. начальника управления по туризму. Отметим, музейную Службу до прихода Никитиной возглавлял Валерий Кирьянов, который руководил Госкомитетом по туризму.
По теме
Выбор читателей
06.05.2018, 22:11
07.05.2018, 15:37
04.05.2018, 06:40
07.05.2018, 12:16
06.05.2018, 13:53
Аналитика
10.05.2018 15:55
Политкухня
Андрей Рогалевич собрался в губернаторы.
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
03.05.2018 11:22
Чтиво
10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
04.05.2018 10:09
Медиа
10.05.2018 11:08
Комментарии