Бывшая карельская чиновница перешла на работу в музей "Кижи"

Бывшая и.о. начальника управления по туризму Карелии Юлия Никитина возглавила подразделение в музее-заповеднике "Кижи".

Юлия Никитина недавно стала руководителем службы экскурсионного обслуживания и продвижения музейных услуг музея.

До этого времени она была и.о. начальника управления по туризму. Отметим, музейную Службу до прихода Никитиной возглавлял Валерий Кирьянов, который руководил Госкомитетом по туризму.