Бывшая психиатрическая больница станет украшением Петрозаводска

В квартале исторической застройки Петрозаводска началась реставрация бывшего корпуса психиатрической больницы, который является объектом культурного наследия.

Об этом рассказал «Столице на Онего» руководитель архитектурно-реставрационного центра «Заонежье» Виталий Скопин.

По его мнению, реставарция позволит вернуть зданию первоначальный облик.

«В конце XIX века в Петрозаводске возводили не просто стены для размещения больничных палат, но и задумывались над тем, чтобы по улице, на которой их строили, можно было пройти и полюбоваться архитектурой», — пояснила Скопин.

Для каких целей будет использоваться здание, читайте в статье «Больничные палаты станут офисом».