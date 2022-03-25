Бывшая психиатрическая больница станет украшением Петрозаводска

В квартале исторической застройки Петрозаводска началась реставрация бывшего корпуса психиатрической больницы, который является объектом культурного наследия.
Об этом рассказал «Столице на Онего» руководитель архитектурно-реставрационного центра «Заонежье» Виталий Скопин.
По его мнению, реставарция позволит вернуть зданию первоначальный облик.
«В конце XIX века в Петрозаводске возводили не просто стены для размещения больничных палат, но и задумывались над тем, чтобы по улице, на которой их строили, можно было пройти и полюбоваться архитектурой», — пояснила Скопин.
Для каких целей будет использоваться здание, читайте в статье «Больничные палаты станут офисом».
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