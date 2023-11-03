Бывшего мэра Петрозаводска ранили в зоне СВО

Владимира Любарского ранили в зоне специальной военной операции.
Как «Столице на Онего» рассказал информированный источник, бывшего главу карельской столицы Владимира Любарского ранили во время проведения специальной военной операции.
Подробности выясняем. Напомним, Владимир Любарский, руководивший Петрозаводском с 2021 года, сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО.
Он ранее сообщал, что его контракт с отрядом «Ахмат» должен закончиться в ноябре этого года. Любарский собирался домой.
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