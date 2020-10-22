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Бывшего замглавы Лахденпохского района поймали пьяным за рулем

Новости. Общество
10:37, 23 Октября 2020
фото: © кадр из видео/паблик Вконтакте "Вести Приладожья".
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Лахденпохский районный суд лишил прав и оштрафовал бывшего замглавы Лахденпохского района Рамиза Казымова за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно "Столице на Онего", 11 сентября в 23.05 на улице Ладожской флотилии сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault Duster, которым управлял тогда еще замглавы Лахденпохского района Рамиз Казымов. При проверке выяснилось, что Казымов находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0.77 промилле.

Так, 23 сентября судья Лахденпохского районного суда Александр Шиляев вынес постановление о назначении административного наказания Рамизу Казымову за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, назначив подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей и лишив его права управления на 1,5 года.

Позже в соцсети Рамиз Казымов разместил прощальный пост, сообщив всем, что уходит с должности.

"9 октября завершился период моей работы в должности заместителя главы Лахденпохского муниципального района по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству. В дальнейшем планирую заняться реализацией давно уже назревших в нашем городе проектов в области предпринимательства. Они будут направлены на развитие нашего района в лучшую сторону", - написал Казымов, поблагодарив всех коллег за совместную работу.

Сегодня глава Лахденпохского района Олег Болгов подтвердил "Столице на Онего", что Рамиз Казымов, имевший бессрочный трудовой договор, ушел с должности по собственному желанию две недели назад.

Напомним, ранее Рамиз Казымов занимал должность главы города Лахденпохья, 1 октября 2019 года он сложил с себя полномочия в связи с объединением городской администрации и районной. В результате Казымов занял пост заместителя главы Лахденпохского района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-23 13:10:05
Повелся с самобытными и своим стал. И делов то. Свои и сдали. :)
Молодой старик
2020-10-23 12:25:08
Откуда там "рамизы"?
zanoza
2020-10-23 11:52:18
Власть портит людей, однако.
Вася
2020-10-23 13:10:58
zanoza, Тебя не власть спортила.
кир2
2020-10-23 13:30:01
Вася, не власть , а муж м.б )))
Вася
2020-10-23 11:43:30
Теперь понятно почему Батька не хочет как бывший.
sim22
2020-10-23 11:04:30
Ну и что? Он нормальный человек и у всех бывают ошибки в жизни! Лучше рассмотрите как судьи и депутаты пьяными ездят постоянно.
Судья
2020-10-23 11:15:55
sim22, какие доказательства в отношении судей? За слова свои надо отвечать, а не трепаться попусту.
протестанутый
2020-10-23 11:02:43
рамизам алкоголь по определению не положен. Хде старейшины ?
sim22
2020-10-23 11:02:14
Ну и что? Он нормальный человек и у всех бывают ошибки
Off
2020-10-23 10:57:34
Вот так, себя ведут истинные эдроссы. ))
Гость
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