Бывшего замглавы Лахденпохского района поймали пьяным за рулем

Лахденпохский районный суд лишил прав и оштрафовал бывшего замглавы Лахденпохского района Рамиза Казымова за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно "Столице на Онего", 11 сентября в 23.05 на улице Ладожской флотилии сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault Duster, которым управлял тогда еще замглавы Лахденпохского района Рамиз Казымов. При проверке выяснилось, что Казымов находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0.77 промилле.

Так, 23 сентября судья Лахденпохского районного суда Александр Шиляев вынес постановление о назначении административного наказания Рамизу Казымову за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, назначив подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей и лишив его права управления на 1,5 года.

Позже в соцсети Рамиз Казымов разместил прощальный пост, сообщив всем, что уходит с должности.



"9 октября завершился период моей работы в должности заместителя главы Лахденпохского муниципального района по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству. В дальнейшем планирую заняться реализацией давно уже назревших в нашем городе проектов в области предпринимательства. Они будут направлены на развитие нашего района в лучшую сторону", - написал Казымов, поблагодарив всех коллег за совместную работу.

Сегодня глава Лахденпохского района Олег Болгов подтвердил "Столице на Онего", что Рамиз Казымов, имевший бессрочный трудовой договор, ушел с должности по собственному желанию две недели назад.

Напомним, ранее Рамиз Казымов занимал должность главы города Лахденпохья, 1 октября 2019 года он сложил с себя полномочия в связи с объединением городской администрации и районной. В результате Казымов занял пост заместителя главы Лахденпохского района.