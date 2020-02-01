890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жилой дом сгорел в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:57
Сильный снегопад обрушится на Карелию 1
Сегодня 13:39
Появилось видео, как погибший под завалами СКК сварщик из Карелии работал без страховки 6
Сегодня 09:25
Противочумные костюмы приготовили в инфекционной больнице Карелии на случай коронавируса 3
Сегодня 08:51

Бывшему гендиректору "Кареллеспрома" не удалось получить с журналиста миллион

Новости. Общество
17:38, 01 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Петрозаводский суд не дал отставному топ-менеджеру Павлу Дегтяреву обогатиться за счет известного журналиста в Карелии Светланы Лысенко, рассказавшей о премии гендиректора "Кареллеспрома" в 26 млн рублей.

На этой неделе судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин огласил резолютивную часть решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего генерального директора лесопромышленной компании "Кареллеспром" Павла Дегтярева к сетевому изданию "Вести Карелии" и журналисту Светлане Лысенко. Отставной топ-менеджер требовал взыскать с них по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации, посвященной прошлогодней премии Дегтярева, и признать часть фраз из этой статьи несоответствующими действительности. Однако городской суд отказал в удовлетворении иска господину Детгяреву, который в начале нынешнего года перебрался из директорского кресла в кабинет руководителя республиканского Управления автомобильных дорог.

Адвокат Михаил Ямчитский, который представлял в суде интересы господина Детярева, так объяснил сумму заявленной компенсации морального вреда, которую бывший генеральный директор хотел взыскать с ветерана труда, заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и небольшого сетевого издания:

"Когда готовилось исковое заявление, вопрос обсуждался о том, какую компенсацию морального вреда просить, начиная от символического одного рубля до той суммы, которая в конечном итоге появилась. И высказал мнение мой доверитель, что эта сумма нужна, наверное, для того, чтобы услышали и прониклись ответчики пониманием того, что так поступать, наверное, не надо".

Подробнее о скандальном суде читайте в материале "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус

Аналитика

31.01.2020 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 8
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 15
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
31.01.2020 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»