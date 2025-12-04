Бывшему главе Лахденпохьи дали условный срок за махинации с квартирами

Экс-глава Лажденпохье вынесли приговор за злоупотребление полномочиями.
Лахденпохский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы администрации района Олега Болгова и признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Являясь главой администрации Лахденпохского района, Олег Болгов с 2019 по 2020 годы, используя свои служебные полномочия, присвоил четырем квартирам в городе Лахденпохья статус служебных. Он предоставил их себе и своим подчиненным для личного проживания.
— Указанные жилые помещения были приобретены на бюджетные средства в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы и подлежали предоставлению по договорам социального найма или мены лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, - рассказали в Прокуратуре Карелии.
Суд приговорил Болгова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Напомним, Олег Болгов возглавил администрацию в 2019 году. Муниципалитет выделил ему служебное жилье, поскольку своей квартиры новый градоначальник не имел. В Лахденпохью он переехал из Суоярви, гда два года возглавлял администрацию района. Покинуть кресло мэра ему пришлось весной 2023 года, его принудительно отправили в отставку «в связи с утратой доверия». Ранее в 2022 году он был лишен прав за нетрезвую езду.
Ранее был вынесен приговор экс-главе Лахденпохьи Рамизу Казымову по делу о «мертвых душах». Он в 2018 году, занимая должность главы органа местного самоуправления, внес в официальные документы сведения о расселении из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы двух уже умерших граждан. В последующем он организовал приобретение для указанных лиц двух благоустроенных квартир, присвоил им статус служебных и предоставил для проживания работникам администрации.