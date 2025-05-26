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Бывшему замдиректора «Корпорации развития» Алексею Раумо продлили арест

Новости. Криминал
11:45, 04 Июня 2025
фото: © Ирина Меркова, Фактор-Новости

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Сам он просил отпустить его из СИЗО, но Петрозаводский суд продлил арест до 9 августа.

Бывшего замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия» Алексея Раумо задержали 11 декабря 2024 года в гостинице «Питер Инн» сотрудники Следкома и СОБР МВД Карелии. В момент задержания сотрудники Следкома и МВД застали его с объёмным пакетом в руках, они увели его прямо из гостиничного фойе.

По предварительной информации Следкома Карелии, Раумо получил от лица, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 1 млн рублей. Он должен был передать эти деньги сотрудникам администрации Петрозаводска за содействие в предоставлении земельного участка коммерческой организации.

Сейчас Алекси Раумо обвиняется в пяти уголовных преступлениях: мошенничестве, трех эпизодах взятки, а также присвоении. Главное обвинение — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Алексей Раумо более известен в Петрозаводске как Алексей Очеретько. Он родился в столице Карелии, окончил 17 школу, затем в девяностые годы перебрался в Финляндию, сменил имя и получил второе гражданство. В январе 2022 года он вернулся в Карелию, возглавил АНО «Центр привлечения иностранных инвестиций в Карелию» и пообещал привлечь в нашу республику инвестора с миллиардом евро. Спустя время Раумо занял должность первого заместителя гендиректора Корпорации развития Карелии.

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