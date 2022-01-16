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16.01.2022 17:56

Бывшие корпуса ОТЗ в Петрозаводске официально признаны объектами культурного наследия

Новости. Общество
12:05, 17 Января 2022
фото: Столица на Онего

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Архитектурный ансамбль из нескольких бывших корпусов Онежского тракторного завода в центре Петрозаводска включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Об этом говорится в приказе Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 14 января 2021 года.

Согласно документу, в реестр включены исторические здания, расположенные по адресам ул. Калинина, д. 1, а также ул. Чарльза Гаскойна д. 4, д. 6.

Основа зданий была возведена в конце 18 века для размещения цехов Александровского завода, который позже был переименован в Онежский тракторный завод. Историческое значение этих построек закреплено в официальном наименовании объекта культурного наследия — «Корпуса Александровского завода».

На территории объекта запрещено капитальное строительство, проведение земляных, мелиоративных и строительных работ, не связанных с сохранением исторических построек. Кроме того, запрещается размещение любых хозяйственных построек, нарушающих зрительное восприятие объекта культурного наследия.

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Комментарии

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stranger
2022-01-17 12:24:57
Предполагаю, эта тенденция приведёт к тому, что те не многие предприятия, что ещё выпускают продукцию, станут скоро музеями.
Гость
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