Бывшие корпуса ОТЗ в Петрозаводске официально признаны объектами культурного наследия

Архитектурный ансамбль из нескольких бывших корпусов Онежского тракторного завода в центре Петрозаводска включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Об этом говорится в приказе Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 14 января 2021 года.

Согласно документу, в реестр включены исторические здания, расположенные по адресам ул. Калинина, д. 1, а также ул. Чарльза Гаскойна д. 4, д. 6.

Основа зданий была возведена в конце 18 века для размещения цехов Александровского завода, который позже был переименован в Онежский тракторный завод. Историческое значение этих построек закреплено в официальном наименовании объекта культурного наследия — «Корпуса Александровского завода».

На территории объекта запрещено капитальное строительство, проведение земляных, мелиоративных и строительных работ, не связанных с сохранением исторических построек. Кроме того, запрещается размещение любых хозяйственных построек, нарушающих зрительное восприятие объекта культурного наследия.