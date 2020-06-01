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Бывшие работники предприятия в Карелии получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
13:38, 02 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско
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Муниципальное предприятие в Лоухском район, снабжавшее лекарствами население, задолжало работникам более 400 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Организация не расчиталась с 8 бывшими работниками. 

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности по зарплате, компенсации морального вреда и процентов за задержку выплаты заработной платы. 

В мае 2020 года за счет средств субсидии из бюджета Лоухского муниципального района задолженность по оплате труда была погашена в полном объеме.

А бывшего руководителя организации оштрафовали на 10 тысяч рублей. 

Ранее фирма в Карелии задолжала работникам более 3 млн рублей.

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