Бывшие работники предприятия в Карелии получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Муниципальное предприятие в Лоухском район, снабжавшее лекарствами население, задолжало работникам более 400 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Организация не расчиталась с 8 бывшими работниками.

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности по зарплате, компенсации морального вреда и процентов за задержку выплаты заработной платы.

В мае 2020 года за счет средств субсидии из бюджета Лоухского муниципального района задолженность по оплате труда была погашена в полном объеме.

А бывшего руководителя организации оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее фирма в Карелии задолжала работникам более 3 млн рублей.