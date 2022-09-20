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Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Стал известен подготовленный МВД список изменений к экзамену на права
06.10.2022 22:00
«Во власти циклона»: стало известно, придет ли тепло в Карелию
Сегодня 06:40
Рюкзак с миллионом рублей отобрали у жителя Карелии в Санкт-Петербурге
Сегодня 08:05

Новости

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Сегодня, 07 Октября 2022
Масштабный зимний фестиваль в Карелии впервые получил федеральную поддержку
Фестиваль KareliaSkiFest пройдет в Петрозаводске в марте 2023 года.
07.10.2022, 17:20
В субботу жителей Карелии ждет дождь и сильный ветер
Гидрометцентр республики составил прогноз погоды на субботу, 8 октября.
07.10.2022, 17:00
Подготовку к зиме обсудят на планерке в мэрии
В понедельник в администрации Петрозаводска состоится традиционная планерка, на которой обсудят подготовку города к зиме.
07.10.2022, 16:41
Жители поселка на западе Карелии остались без света
Из-за коммунальной аварии без энергоснабжения остался поселок в Суоярвском районе Карелии, говорится в официальном паблике в соцсети.
07.10.2022, 16:33
Столкновение автомобилей в центре Петрозаводска попало на камеру наблюдения (ВИДЕО)
Две машины столкнулись на улице Красноармейская.
07.10.2022, 16:23
«Карелфарм» снабжает военнослужащих наборами медпомощи
Для медработников, находящихся в зоне СВО, сотрудники карельской компании отдельно формирует медицинские сумки и отправляют их в воинские подразделения.
07.10.2022, 16:10
Кино про вепсскую культуру снимут в Карелии
В Карелии стартует проект по созданию короткометражных фильмов о вепсской культуре.
07.10.2022, 16:05
Запрещенный в России «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира
Правозащитная организация, признанная в России иноагентом, стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира.
07.10.2022, 16:00
В соседнем с Карелией регионе отменили Новый год
В Ленинградской области будут отменены все массовые мероприятия, включая новогодние корпоративы, за организацию которых отвечали власти региона.
07.10.2022, 15:38
Выяснилось, какую заплату будут получать чиновники Петрозаводска во время командировок на Донбасс
Работники муниципальных органов власти Петрозаводска, которые отправляются в командировки на Донбасс, будут получать зарплату в двойном размере.  
07.10.2022, 15:26
В районах Карелии весь октябрь будут искать специалистов
В республике 970 работодателей ищут 9 тысяч сотрудников, пишет правительство Карелии.
07.10.2022, 15:14
В России отменили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации
Отменено постановление о возбуждении уголовного дела за уклонение от мобилизации в Пензе.
07.10.2022, 14:58
В Карелии будут судить подростка за кражу двух колес из квартиры
В Калевальском районе подростка обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.
07.10.2022, 14:53
Члены Общественной палаты Российской Федерации посетили объекты ГК «РКС-Петрозаводск»
В Карелию с визитом приехали члены Общественной палаты Российской Федерации. Они посетили объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры.
07.10.2022, 14:45
Начальницу цеха в Карелии будут судить за сломанное бедро работника
Сотрудница сегежского деревообрабатывающего комбината обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое привело к тяжким последствиям, сообщили в прокуратуре Карелии.
07.10.2022, 14:41
Пропавший в августе житель Петрозаводска объявлен в розыск
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит оказать помощь в розыске исчезнувшего Ильяса Сулейманова.
07.10.2022, 14:26
В Петрозаводске расторгли 50 договоров аренды земельных участков
Администрация карельской столицы активизировала работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков.
07.10.2022, 13:58
Верховный суд Карелии обязал проповедника-экстремиста выплатить 400 тысяч рублей
В силе оставлен приговор в отношении жителя Кондопоги, признанного виновным в организации экстремистской ячейки, сообщили в УФСБ Карелии.
07.10.2022, 13:44
Митрополит Константин: «Превыше художественных талантов Тамары Юфы стоит ее твердая и искренняя вера»
Глава Карельской митрополии Константин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного художника России Тамары Юфы.
07.10.2022, 13:43
В Карелии хозяин автомобиля пустил за руль своего знакомого, а после ДТП заявил об угоне
Житель Олонецкого района Карелии попал под суд за ложный донос — он обвинил своего знакомого в угоне автомобиля после ДТП.
07.10.2022, 13:38
Глава Карелии отправил всех «запасников» на обязательное медосвидетельствование
После ошибок при мобилизации Артур Парфенчиков подписал распоряжение о проведении медицинского освидетельствования для граждан, состоящих в запасе.
07.10.2022, 13:18
Несколько ударов кастрюлей по голове поставили точку в ссоре нетрезвых дам в Карелии
Женщина, получившая несколько ударов кастрюлей по голове, отправилась к хирургам.
07.10.2022, 13:06
Шандалович: «Наш президент — сильный лидер, истинный патриот России»
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил президента РФ Владимира Путина с юбилеем.
07.10.2022, 12:56
В Карелии исчез водитель перевернувшегося на федеральной трассе автомобиля
В Беломорском районе машина опрокинулась на трассе.
07.10.2022, 12:40
Микроавтобус протаранил легковушку в Петрозаводске и скрылся, водитель ищет очевидцев
Водитель автомобиля, пострадавшего в ДТП в Петрозаводске, обратилась к очевидцам с просьбой помочь найти скрывшегося виновника аварии.
07.10.2022, 12:39
В Карелии суд рассмотрит дело об убийстве 30-летней давности
В Суоярвский районный суд поступило уголовное дело об убийстве, которое совершили 29 лет назад, сообщили в пресс-службе ведомства.
07.10.2022, 12:22
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих
С 7 октября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению кредитов в рамках вступившего сегодня в силу Федерального закона.
07.10.2022, 12:21
Рабочий погиб от ожогов на предприятии по приему металлолома в Карелии
В Пудоже человек получил ожоги во время выполнения работ по резке металла, после чего скончался.
07.10.2022, 12:06
Фонд «Живой город» отчитался, как расходуются собранные для помощи мобилизованным деньги
В Карелии продолжаются закупки и сбор помощи необходимых вещей для карельских военнослужащих, отбывающих в зону СВО.
07.10.2022, 11:47
Перспективы розничной торговли в Карелии вызывают противоречивые оценки ритейлеров
Среди организаций розничной торговли в Карелии нет единого мнения, что будет происходить в отрасли в ближайшие месяцы — одни ждут ухудшения ситуации, другие прогнозируют рост.
07.10.2022, 11:44
Отпевание Тамары Юфа состоится в Александро-Невском соборе Петрозаводска
В столице Карелии назначены дата и место отпевания заслуженного художника России Тамары Юфа.
07.10.2022, 11:22
Повысить розничные цены в ближайшие месяцы намерены 10% торговых организаций Карелии
Каждая десятая торговая организация Карелии собирается увеличить торговую наценку в ближайшие месяцы.
07.10.2022, 11:20
В Карелии мошенник позвонил в продуктовый магазин и выманил деньги у пожилой сотрудницы
Телефонный мошенник обманул пожилую сотрудницу продуктового магазина, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
07.10.2022, 11:17
Депутат Госдумы предложил заморозить оплату обучения детей мобилизованных
Заморозить оплату услуг учебных заведений для детей мобилизованных граждан предложил зампредседателя Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышев.
07.10.2022, 10:59
Стоимость борщевого набора в Карелии осенью снова начала расти
Цены на овощи из так называемого «борщевого набора», снижавшиеся в Карелии в течение лета, снова стали расти к началу осени.
07.10.2022, 10:57
Россельхознадзор Карелии попросил Парфенчикова помочь убрать мусор
Сотрудники Россельхознадзора Карелии обратились к главе республики с просьбой помочь ликвидировать свалку на сельскохозяйственных землях около деревни Савинская Медвежьегорского района.
07.10.2022, 10:53
На границе с Финляндией ребенка развернули назад и лишили визы
На финской границе разворачивают людей, следующих на лечение и к родственникам.
07.10.2022, 10:45
Жителям Карелии стал доступен новый книжный сервис «Строки» с собственным издательством от МТС
Каталог библиотеки будет включать в себя сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов.
07.10.2022, 10:42
Жительница Карелии два вечера подряд крала много алкоголя и сардельки
Женщину из Суоярвского района за магазинные кражи ждет уголовная ответственность, сообщили в МВД Карелии.
07.10.2022, 10:38
Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада на улице Чехова в Петрозаводске
Детский сад на 300 мест будет введён в эксплуатацию в декабре текущего года.
07.10.2022, 10:37
«Россети Северо-Запад» подключили к сетям паромную переправу в Пудожском районе
Паромная переправа — единственный способ добраться до карельской деревни Кубовская.
07.10.2022, 10:33
Подготовлен законопроект о новых возможностях использования маткапитала в Карелии
Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому региональный материнский капитал могут разрешить использовать для ремонта жилья.
07.10.2022, 10:32
Адвокаты Кайдалова сообщили, почему экс-глава Минтранса Карелии не мог получить взятку
Адвокаты бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова заявили в ходе прений, что экс-министр не совершал инкриминируемых ему преступлений.
07.10.2022, 10:16
Водитель BMW X5 в Карелии отправил в больницу пенсионера
В ДТП на территории Костомукши травмы получил пожилой водитель припаркованной иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.
07.10.2022, 10:14
В Карелии потерявшийся пожилой мужчина пришел в пожарную часть
Спасатели ищут родственников дезориентированного пожилого человека в Костомукше.
07.10.2022, 10:08
Субботник на трассе «Фонтаны» состоится в Петрозаводске
Мэрия Петрозаводска приглашает горожан поучаствовать в субботнике на трассе «Фонтаны».
07.10.2022, 10:03
Три авто врезались «паровозиком» в центре Петрозаводска, молодая женщина получила травмы
Групповое ДТП случилось днем 6 октября на Гоголевском мосту, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
07.10.2022, 10:00
Два пенсионера пострадали в столкновении автопоезда и легковушки в Карелии
Грузовик с прицепом врезался в седан на федеральной трассе в Лахденпохском районе Карелии, сообщили в ГИБДД Карелии.
07.10.2022, 09:52
Спикер горсовета Петрозаводска рассказала о девочке, которая не улыбалась
Надежда Дрейзис напомнила о незаметном, но опасном заболевании.
07.10.2022, 09:47
Сотрудники пожарного надзора проверили состояние котельных в районе Карелии
В МЧС Карелии сообщили о проверках противопожарного состояния котельных в условиях начала отопительного сезона.
07.10.2022, 09:34
Житель Карелии до смерти забил ногами человека на улице и получил срок
За избиение, которое привело к летальному исходу, осудили жителя Карелии, сообщает пресс-служба Беломорского районного суда.
07.10.2022, 09:30
Появились предварительные данные о человеческих останках, обнаруженных во время земляных работ в Карелии
На месте обнаружения человеческих костей в Медвежьегорском районе Карелии по предварительным данным было захоронено около 30 человек*.
07.10.2022, 09:23
Капсулу с землей с места захоронения Гаскойна из Петрозаводска отправят в Луганск
Отправка капсулы станет символическим жестом единения двух городов, где работал легендарный металлург, сообщил глава Петрозаводска.
07.10.2022, 09:14
Автогонщики примут участие в ралли-спринте в Карелии
Кубок Республики Карелия по автоспорту, ралли-спринт «Михайловское», пройдет в Олонецком районе.
07.10.2022, 09:02
Власти не станут компенсировать мобилизованным покупку личного обмундирования
Мобилизованные и их семьи, которые покупают обмундирование и медикаменты за свой счет, не получат компенсаций расходов.
07.10.2022, 09:00
Заболеваемость коронавирусом в Карелии идет на спад
В Карелии за последние сутки зарегистрирован 191 новый случай заболевания коронавирусом.
07.10.2022, 08:53
Петрозаводский священник бесплатно молится за мобилизованных из Карелии
Православный священник Константин Савандер предлагает свою помощь мобилизованным и контрактникам, участвующим в специальной военной операции.
07.10.2022, 08:40
Новая остановка появилась у автобусов на Ключевой в Петрозаводске
Следующие по Кемской улице с Ключевой в другие районы автобусы теперь забирают пассажиров на конечной станции троллейбуса № 1, сообщили в администрации города.
07.10.2022, 08:20
Рюкзак с миллионом рублей отобрали у жителя Карелии в Санкт-Петербурге
Петрозаводчанин, путешествующий с миллионом рублей в рюкзаке, стал жертвой ограбления.
07.10.2022, 08:05
Карелия направила обогреватели и термобелье добровольцам из отрядов «Ладога» и «Онего»
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об очередной партию помощи карельским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.
07.10.2022, 07:50
Монахи в Карелии готовы круглосуточно молиться за желающих за 1000 рублей
Валаамский монастырь принимает записки о круглосуточной молитве через Интернет.
07.10.2022, 07:30
Бастрыкин назвал Карелию в числе проблемных регионов по обеспечению сирот жильем
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин перечислил регионы со сложной ситуацией в обеспечении детей-сирот квартирами.
07.10.2022, 07:15
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 7 октября
07.10.2022, 07:05
Автомобили раскидало по дороге после жесткого столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
ДТП с участием нарушителей, вылетевших на красный свет, произошло на пересечении улиц Красноармейская и Горького.
07.10.2022, 07:00
«Во власти циклона»: стало известно, придет ли тепло в Карелию
Синоптики центра «Фобос» рассказали о периоде затяжного потепления.
07.10.2022, 06:40
Психиатр объяснил причины осенней хандры
Американский психиатр рассказал, с чем связано появление осенне-зимней депрессии.
07.10.2022, 00:10
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04.10.2022 13:20
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Клиника «Кивач» заняла 5-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и 6-е в категории «Масштаб бизнеса».
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03.10.2022 13:56
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Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
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