Бывшие уголовники в Карелии идут на новые преступления чаще, чем в других регионах России

Почти 73% преступлений, раскрытых в Карелии в 2022 году, были совершены людьми, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По этому показателю Карелия заняла 3 место среди регионов России.

Сравнительная статистика приведена в официальном отчете МВД РФ о состоянии преступности в стране.

В целом по России количество преступлений, совершенных бывшими уголовниками, выросло на 1%.