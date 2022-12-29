Бывшие уголовники в Карелии идут на новые преступления чаще, чем в других регионах России

Почти 73% преступлений, раскрытых в Карелии в 2022 году, были совершены людьми, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
По этому показателю Карелия заняла 3 место среди регионов России.
Сравнительная статистика приведена в официальном отчете МВД РФ о состоянии преступности в стране.
В целом по России количество преступлений, совершенных бывшими уголовниками, выросло на 1%.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание