Бывшие узники времен финской оккупации встретились в Петрозаводске в 79-ю годовщину освобождения города

Ветераны Петрозаводска, пережившие финскую оккупацию, вспоминали события тех лет на берегу Онежского озера.

Бывшие малолетние узники времен финской оккупации встретились на берегу Онежского озера в районе Пески по случаю годовщины освобождения Петрозаводска, рассказали 30 июня в сообществе Комплексного центра соцобслуживания Карелии. Ветераны, участники проекта «Расширение возможностей сохранения здоровья и активности людей, пострадавших от национал-социализма», вспоминали времена события тех лет.

Как сообщили в паблике центра, преподаватель истории Илья Рипатти рассказал слушателям о высадке боевого десанта и создании флотилии, а после встречи ветераны общались в кафе, вспоминали военные годы, читали стихи и пели с волонтерами службы «Открытые сердца» песни под гитару.

Во время оккупации в Петрозаводске создали шесть концлагерей, в которых находились и малолетние узники. Со дня освобождения города от захватчиков 28 июня наша столица отметила 79-ю годовщину.