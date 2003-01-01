Бывшие зэки вынесли из магазинов Петрозаводска 20 пачек сливочного масла и 15 упаковок сыра

Ущерб торговых точек карельской столицы составил порядка 7 тысяч рублей.
Двое жителей Петрозаводска, обременённые уголовным прошлым, обокрали местные магазины почти на 7 тысяч рублей, польстившись дорогостоящей молочной продукцией, сообщили в МВД Карелии.
Сначала ранее судимая 40-летняя горожанка вынесла из сетевого магазина на улице Сулажгорской 20 пачек сливочного масла на сумму свыше 3500 рублей.
— Спустя несколько дней в полицию поступило сообщение о краже, совершенной в магазине на улице Мелентьевой. С витрины пропали 15 упаковок сыра общей стоимостью более 3 300 рублей. Полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний житель города, который также ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что похищенный товар спрятал под куртку, — рассказали в ведомстве.
Теперь фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.
