Бывшие зэки вынесли из магазинов Петрозаводска 20 пачек сливочного масла и 15 упаковок сыра

Минск и Петрозаводск подписали масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере хоккея. Новым игрокам команды пожелал удачи глава Карелии Артур Парфенчиков после субботнего матча с петербургским «Динамо-576». Подробнее ЗДЕСЬ .

Ранее мы писали, что 19-летний петрозаводчанин вынес из магазина табачной продукции сигареты общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Теперь фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

— Спустя несколько дней в полицию поступило сообщение о краже, совершенной в магазине на улице Мелентьевой. С витрины пропали 15 упаковок сыра общей стоимостью более 3 300 рублей. Полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний житель города, который также ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что похищенный товар спрятал под куртку, — рассказали в ведомстве.

Сначала ранее судимая 40-летняя горожанка вынесла из сетевого магазина на улице Сулажгорской 20 пачек сливочного масла на сумму свыше 3500 рублей.

Двое жителей Петрозаводска, обременённые уголовным прошлым, обокрали местные магазины почти на 7 тысяч рублей, польстившись дорогостоящей молочной продукцией, сообщили в МВД Карелии.

