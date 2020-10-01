Бывший адвокат Ефремова облит фекалиями в центре Москвы

На Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актера Михаила Ефремова в суде, напали в центре Москвы и облили фекалиями.

Неизвестные подкараулили бывшего адвоката Эльмана Пашаева по пути на интервью для телеканала "360" и облили фекалиями возле здания редакции на Зубовском бульваре. Об этом сообщает сайт телеканала.

"Сегодня, в 10:45, при входе на телеканал „360“ с присутствием журналиста телеканала „360“ на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание. Меня ничего не остановит. Если кто-то думает меня запугать, замучаются", — заявил Пашаев.

Он добавил, что нападавшего зовут Илья. Один из нападавших молодых людей выронил документы, когда убегал. Юрист сфотографировал удостоверение.

"Нападение совершил Илья И. У меня есть его документы. Он выронил их. Мой совет: подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком. Это самый лучший выход", — рассказал Пашаев.

После инцидента на место вызвали сотрудников полиции.

Перед интервью на "360" Пашаев пообещал рассказать о заказчике уголовного дела против Михаила Ефремова. Он заверил, что обладает эксклюзивными документами, доказывающими заказной характер расследования.

Судебные разбирательства с Ефремовым начались после смертельной аварии в центре Москвы. Актер выехал на встречку и врезался в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина позже скончался в реанимации. Самого Ефремова сначала отправили под домашний арест, а затем приговорили к восьми годам в колонии общего режима. Дело против артиста рассматривал Пресненский суд Москвы.