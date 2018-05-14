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Новости. Общество
15:54, 14 Мая 2018

Бывший чиновник из Бурятии возглавит больницу в Карелии

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На должность главного врача Кемской районной больницы назначен бывший чиновник Минздрава Бурятии, сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

Приказом министерства здравоохранения Республики Карелия главным врачом Кемской центральной районной больницы назначен Григорий Яковлевич Кокорин.

Григорий Кокорин в 1996 году окончил Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Врач терапевт. Имеет подготовку по организации здравоохранения, психиатрии и наркологии, гастроэнтерологии, контрактной системе в сфере закупок.

Работал в учреждениях здравоохранения Республики Бурятия, а также в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия, где курировал вопросы экстренной медицины и медицины катастроф.

Григорий Кокорин приступит к выполнению обязанностей главного врача Кемской ЦРБ 16 мая. Новый руководитель представлен коллективу учреждения министром Мариной Швец.

Напомним, ранее Минздрав не продлил договор с Виктором Смирновым, врачом-хирургом, возглавлявшим Кемскую районную больницу на протяжении 5 лет.

В соцсети персонал Кемской районной больницы, а также местные жители забили тревогу в связи с увольнением главврача, хирурга Виктора Смирнова, опасаясь, что район потеряет сразу двух специалистов – Смирнова как хирурга и его жену, которая работает врачом УЗИ.

Коллеги Смирнова даже написали коллективное письмо в Минздрав, Парфенчикову А. О. и в другие инстанции.

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Комментарии

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dgin
2018-05-14 16:43:10
Очередной проходи мец , развалят эти приставы , буряты все , понаехало бездарностей плюнуть некуда . Тьфу.
User
2018-05-14 16:35:12
Очередной "одаренный" бурят. Ожидаемо. Соболезнования жителям Кеми по поводу этого "ценного приобретения". Хотя, они сами выбрали.
Кстати, правильно отчество у нового назначенца Янович, а не Яковлевич.

Жители района прочно ассоциируют с именем Кокорина целый ряд резонансных смертельных исходов, связанных с несвоевременным и некачественным оказанием медицинской помощи», - говорится в письме.
http://ulan.mk.ru/articles/2017/06/01/glavnyy-vrach-kabanskoy-crb-grigoriy-kokorin-stal-zvezdoy-rayonnykh-smi.html

Минздрав Бурятии отчаянно пытается спасти главврача Кокорина.

«Главный врач Кокорин Григорий Яковлевич (отчество героя перепутало министерство — ред.) соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым действующим законодательством, и назначен на должность главного врача ГБУЗ «Кабанская центральная районная больница» в январе 2015 года».
Если имеется в виду наличие сертификата организатора здравоохранения – то тут действительно всё в порядке. Кстати, как-то Кокорин назвал себя заслуженным врачом России, чему все немало подивились: и когда человек успел, меняя столько должностей и организаций, где и кого лечил?..
Проблема здесь в том, что в эти «квалификационные требования» не помещаются такие понятия, как порядочность, трудолюбие, широта мышления. Думаю, именно это имели в виду наши общественники, когда писали Главе РБ о несоответствии главного врача Кабанской ЦРБ «сложной и ответственной должности ни по моральным, ни по деловым качествам».

Источник: http://baikalskieogni.ru/articles/media/2017/7/13/nesootvetstvie/
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