Бывший чиновник из Бурятии возглавит больницу в Карелии

На должность главного врача Кемской районной больницы назначен бывший чиновник Минздрава Бурятии, сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

Приказом министерства здравоохранения Республики Карелия главным врачом Кемской центральной районной больницы назначен Григорий Яковлевич Кокорин.

Григорий Кокорин в 1996 году окончил Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Врач терапевт. Имеет подготовку по организации здравоохранения, психиатрии и наркологии, гастроэнтерологии, контрактной системе в сфере закупок.

Работал в учреждениях здравоохранения Республики Бурятия, а также в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия, где курировал вопросы экстренной медицины и медицины катастроф.

Григорий Кокорин приступит к выполнению обязанностей главного врача Кемской ЦРБ 16 мая. Новый руководитель представлен коллективу учреждения министром Мариной Швец.

Напомним, ранее Минздрав не продлил договор с Виктором Смирновым, врачом-хирургом, возглавлявшим Кемскую районную больницу на протяжении 5 лет.

В соцсети персонал Кемской районной больницы, а также местные жители забили тревогу в связи с увольнением главврача, хирурга Виктора Смирнова, опасаясь, что район потеряет сразу двух специалистов – Смирнова как хирурга и его жену, которая работает врачом УЗИ.

Коллеги Смирнова даже написали коллективное письмо в Минздрав, Парфенчикову А. О. и в другие инстанции.