Бывший чиновник Карелии фигурирует в деле о хищении 49 млн рублей при газификации Читы

Экс-министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин, чья карьера начиналась в Карелии, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено 19 декабря прошлого года.
По версии следствия, преступление связано с проектом газификации частных домовладений Читы. Министерство под руководством Головинкина выделило субсидию в 700 млн рублей компании, которая для работ привлекла подрядчика.
Зная об этой схеме, гендиректор конкурирующей фирмы, также занимавшейся газификацией Читы, организовал хищение бюджетных средств. Через фиктивные договоры и беспроцентные займы пятерым физическим лицам группа похитила 49 млн рублей. Это привело к срыву сроков газификации города. Все обвиняемые задержаны и арестованы, передает РИА Новости.
Дело возбуждено по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия из личной заинтересованности). Прокуратура Забайкальского края признала постановление о возбуждении дела законным.
До переезда в Забайкалье Алексей Головинкин работал в Карелии, где занимал должность заместителя главы администрации Прионежского района. В сентябре 2022 года он возглавил министерство ЖКХ Забайкальского края, но уже в октябре 2023 года уволился по собственному желанию. Впоследствии он работал в правительстве Московской области, а сейчас входит в руководство компании «Мострансавто».
Алексей Головинкин был победителем президентского конкурса «Лидеры России».