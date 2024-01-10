Бывший чиновник предстанет перед судом за то, что вымогал взятку в 6 млн рублей

Экс-чиновника обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.
Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора отдела по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора. Экс-чиновника обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.
По версии следствия, осенью 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, через посредников требовал от руководства коммерческой организации взятку в 6 млн рублей.
Взятка предназначалась за получение разрешения на допуск в эксплуатацию электропринимающей установки на территории будущего пеллетного завода в Петрозаводске.
Представители юрлица не согласились и обратились в правоохранительные органы. В феврале прошлого года при передаче взятки посредники и главный госинспектор отдела по энергетическому надзору были задержаны.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщили в Следкоме Карелии, арестованы автомобили и денежные счета обвиняемого.
Ранее мы писали о задержании главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе.
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