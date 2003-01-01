Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

Бывший депутат парламента Карелии Виталий Красулин подал ходатайство об отсрочке уплаты штрафа в 9 миллионов рублей.

О поданном ходатайстве отбывающего четырехлетний срок бизнесмена и бывшего депутата сообщает околосудебный ТГ-канал «Сутяжник Карелии». Суд рассмотрит просьбу Красулина 20 ноября.

Напомним, в июне Красулин был признан виновным в даче взятки сотруднику ФСБ за совершение заведомо незаконных действий. Конкретно Красулин просил сотрудника силового ведомства передавать ему информацию о возможных делах в отношении его. Передавать взятку Красулин отправил своего сына Артема.

В итоге Красулин-старший получил скромные для такого преступления 4 года реального срока, а Артем Красулин отделался 5 годами условного срока, то есть смог избежать реального заключения.