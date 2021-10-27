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Бывший дом культуры ОТЗ в Петрозаводске обследуют за 13 млн рублей для размещения театра

Новости. Общество
13:21, 27 Октября 2021
фото: © photogoroda / Fen

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Управление капстроительства намерено провести обследование здания бывшего дома культуры ОТЗ для последующего размещения там «Театра драмы Республики Карелия».

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для выполнения работ по комплексному обследованию Дома культуры ОТЗ, расположенного в Петрозаводске на ул. Гоголя, 1. Изучение постройки необходимо для размещения там «Театра драмы Республики Карелия».

Заказчиком выступает управление капитального строительства республики. Максимальная цена контракта составляет 13 млн рублей. Источником финансирования контракта служит бюджет Российской Федерации, указано в документации.

В технических документах закупки сообщается, что работы по проектированию должны проходить в течение 2021–2023 годов. Производство запланировано на 2023–2024 годы. Предполагаемая предельная стоимость строительства — 1 млрд 515 млн рублей.

Цель реконструкции — размещение в здании ДК сценических, зрительских, административных и прочих помещений Театра драмы. В постройке предполагается создать условия для работы сотрудников театра и присутствия зрителей. Здание предполагается привести в соответствие современным нормам при сохранении особенностей, которые составляют предмет охраны объекта культурного значения. Планируется обеспечить доступ в здание маломобильных групп населения. Земельный участок предполагается благоустроить.

Исполнителю контракта предстоит разработать концепцию реконструкции здания в соответствии с запросами заказчика, подготовить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение экспертов и создать рабочую документацию.

Дом культуры Онежского тракторного завода построен в 1958 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее Парфенчиков рассказывал, какой ремонт ждет бывший Дом культуры ОТЗ после выкупа у частника.

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Комментарии

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Саныч
2021-10-27 14:36:10
Накреативили, молодцы. Давайте потом сделаем ДК, а потом наоборот - КД.
Эно
2021-10-27 14:15:54
совсем неправильно. Зачем им этот театр, чтобы эти актеришки там богомоловщину и серебренниковщину ставили за деньги народа?
.........
2021-10-27 13:44:15
1 млрд 515 млн рублей
Откуда в нищем бюджете Карелии такие деньги ? И к чему такие траты ?
Клещ
2021-10-27 14:29:54
........., по русски написано: "Источником финансирования контракта служит бюджет Российской Федерации"
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