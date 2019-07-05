Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Об этом рассказал сам задержанный в зале Лефортовского суда Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте, передает РИА Новости.

Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

На должность помощника Воробьев был назначен в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса. В прошлом году он получил благодарственное письмо от президента.

Воробьев родился 30 апреля 1980 года.

В 2004 году окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "правоведение". В 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

С 2000 по 2005 год Воробьев работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006 - 2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления.

С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия.

С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

В июле 2018 года назначен помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.