Бывший гендиректор «Победы» прогнозирует двукратный рост цен на авиабилеты в России

Причиной удорожания являются увеличение себестоимости полетов, расходы на техобслуживание и приобретение запчастей.

Бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков считает, что цены на авиабилеты в России могут вырасти вдвое, и это, по его словам, «не потолок». Такое мнение Калмыков высказал в интервью изданию «Коммерсант» после своего ухода с поста руководителя компании.

Как заявил экс-гендиректор «Победы», ни у одного авиаперевозчика нет смысла летать ниже себестоимости, чтобы «отбить лизинг и топливо в условиях бешеной конкуренции и превышения предложения над спросом».

«Сейчас, если поднять цены просто до уровня себестоимости, это уже плюс 30% роста к 2021 году. А еще придется как-то закупать запчасти, стоимость логистики вырастет, поскольку прямые продажи уже невозможны, и придется искать обходные каналы. Поэтому рост цен будет значительный. По многим маршрутам выросло полетное время –это медицинский факт. Больше времени будет требоваться на техобслуживание. Сократится эффективность использования флота. Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте», — сказал Андрей Калмыков.