Бывший глава Минприроды Карелии Чикалюк ушел с должности в Ленобласти

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Бывший министр по природопользованию Карелии Виктор Чикалюк, возглавивший Комитет по природным ресурсам Ленинградской области полгода назад, покинул свой пост.
Как пишет "Коммерсант", ранее господин Чикалюк уже работал в правительстве Ленобласти: с 2007 по 2008 годы он значился заместителем председателя комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды. Однако на прошлой неделе экс-глава комитета написал заявление об увольнении. На звонки он не ответил.
Как сообщил источник издания в правительстве Ленобласти, уход Виктора Чикалюка связан с поступившим предложением работы в федеральном ведомстве.
Чикалюк возглавлял Минприроды Карелии с 2012 до середины 2017 года.
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