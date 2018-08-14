Бывший глава Минприроды Карелии Чикалюк ушел с должности в Ленобласти

Бывший министр по природопользованию Карелии Виктор Чикалюк, возглавивший Комитет по природным ресурсам Ленинградской области полгода назад, покинул свой пост.

Как пишет "Коммерсант", ранее господин Чикалюк уже работал в правительстве Ленобласти: с 2007 по 2008 годы он значился заместителем председателя комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды. Однако на прошлой неделе экс-глава комитета написал заявление об увольнении. На звонки он не ответил.

Как сообщил источник издания в правительстве Ленобласти, уход Виктора Чикалюка связан с поступившим предложением работы в федеральном ведомстве.

Чикалюк возглавлял Минприроды Карелии с 2012 до середины 2017 года.