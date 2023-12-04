Бывший глава Рослесхоза Иван Валентик вернулся в Карелию

Уроженец Петрозаводска, экс-руководитель Рослесхоза – замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик вернулся в родную республику.

Неизвестно, надолго ли Валентик вернулся в Карелию, но остается фактом, что сегодня он является директором ООО «Уютный дом» в поселке Шуя Прионежского района. Деятельность этой фирмы, согласно ее учредительным документам, «производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий».

Основным учредителем «Уютного дома» с долей 70% является нынешняя (вторая) супруга Ивана Валентика - Нина, а ее компаньоном с оставшимися 30% - строитель по образованию Денис Москвин. Всего же Нина Валентик – учредитель либо соучредитель пяти коммерческих организаций в Карелии и московской области. Все они занимаются аналогичным производством и продажей строительных деревянных конструкций. В нашей республике – это уже названный «Уютный дом» и аналогичное ООО «Карельский профиль», также находящееся в Шуе. И если ранее гендиректором «Карельского профиля» был названный выше Денис Москвин, то в ноябре им также стал Иван Валентик.

О превратностях судьбы и пути федерального чиновника Ивана Валентика из Москвы домой в Карелию читайте в статье Светланы Лысенко в издании «МК в Карелии».