Бывший главный врач из Карелии предстанет перед судом по делу о хищении более миллиона рублей

Бывшего главного врача Пудожской районной больницы обвиняют в растрате и мошенничестве с использованием служебного положения на общую сумму более 1 млн рублей.
Следователями территориального следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 (растрата вверенного имущества, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное с использованием служебного положения).
Следствие установило, что в 2023–2024 годах 41-летний главврач фиктивно трудоустроил в больницу свою знакомую на должность врача, хотя она не выполняла трудовых обязанностей. На основании поддельных табелей ей была выплачена зарплата из бюджета учреждения на сумму свыше 870 тыс. рублей.
Кроме того, направляя недостоверные сведения в соцфонд, обвиняемый незаконно получил специальную социальную выплату на этого же фиктивного работника, похитив ещё более 170 тыс. рублей бюджетных средств.— Противоправные действия должностного лица были установлены в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками направления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пудожскому району. В настоящее время сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу завершены. В ближайшее время вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает Карельский Следком.
Напомним, в декабре 2025 года стало известно, что главный врач районной больницы Карелии подозревается в мошенничестве и растрате. Позднее оказалось, что речь о Пудожской ЦРБ.
