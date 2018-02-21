Бывший инструктор из лагеря на Сямозере рассказал, чем занимается

Обвиняемый в гибели 14 детей на Сямозере экс-инструктор лагеря Павел Ильин в суде рассказал, чем занимается в настоящее время.

Как сказал в Верховном суде Карелии Павел Ильин, он работает в горнолыжном центре "Ялгора" и живет в Петрозаводске.

Еще один инструктор, Валерий Круподерщиков не сказал, где работает.

Экс-глава карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко пояснил суду, что в настоящее время является безработным.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Решетова и Виноградов находятся под стражей, другие обвиняемые – под подпиской о невыезде.