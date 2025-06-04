Бывший карельский депутат Виталий Красулин приговорен к четырем годам колонии за взятку

Судья Петрозаводского горсуда Наталья Соколова вынесла сегодня, 9 июня, решение в отношении известного бизнесмена, которого обвиняли в даче взятки сотруднику ФСБ Карелии.

Бывшему депутату Заксобрания Карелии, известному петрозаводскому бизнесмену Виталию Красулину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и денежным штрафом в размере 9 млн рублей.

Красулин признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как напомнили в пресс-службе судов, Виталий Красулин вместе с сыном Артемом обвинялись в даче взятки в сумме 200 тысяч рублей из предварительно оговоренных не менее 600 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по РК за своевременное информирование о проведении в отношении Красулина-старшего оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при организации поставок общественного питания в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова».

После передачи очередной части взятки 28 мая 2024 года отец и сын Красулины были задержаны правоохранительными органами. На стадии предварительного расследования Красулин-старший заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе рассмотрения дела он полностью признал вину, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании Красулин признал вину полностью, раскаялся. Он был взят под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении сына осужденного рассматривается в суде.