Бывший мэр Петрозаводска намерен быть успешным после 60

Андрей Демин рассказал о поставленной цели перед своим юбилеем.

Бывший мэр Петрозаводска Андрей Демин поставил цель «найти свое место в жизни», чтобы «быть успешным после 60». Об этом он сообщил в социальных сетях, напомнив друзьям и подписчикам, что будет отмечать круглую дату в октябре 2024 года.

«Дерзко? Возможно. Эта цель по-настоящему многое поменяет в жизни, но сейчас, в начале пути, не гарантирует результат. Такое уже случалось, когда большинство окружающих не верили в мой успех или считали задачу вовсе неадекватной», — написал экс-мэр Петрозаводска.

Бывший градоначальник предположил, что его путь во взрослой жизни — это коучинг и менторинг. «У меня есть опыт, знания в различных областях бизнеса, госуправления, общения с людьми, решения сложных задач. Ко всему этому я добавил специальные знания, — поделился Андрей Демин. — Мне нравится помогать людям. Это рождает во мне энергию, желание двигаться вперед».

Напомним, Андрей Демин занимал пост главы местного самоуправления Петрозаводска в 1998–2002 годах. В 2002 году он был осужден за превышение должностных полномочий при покупке подержанных автобусов для городских нужд, но получил условный срок. В 2005–2010 годах экс-мэр карельской столицы возглавлял департамент развития в ОАО «Российские коммунальные системы», а потом работал в различных московских компаниях.