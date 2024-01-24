Бывший муж из ревности порезал руки жительнице Карелии

В Суоярвском районе было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

В полицию Суоярвского района обратилась жительница одного из посёлков и сообщила, что бывший муж угрожал ей.

Участковый уполномоченный полиции установил местонахождение подозреваемого, 46-летнего местного жителя.

Бывший муж заглянул к заявительнице по делам. Женщина в это время разговаривала по телефону, а бывший супруг почувствовал приступ ревности к потенциальному новому другу. По версии полиции, он взял нож и стал угрожать женщине. Она пыталась прикрыть лицо и получила несколько порезов на руках. Угрозы бывшего мужа она восприняла буквально. Ситуация осложнилась и тем, что женщина не могла постоять за себя или покинуть квартиру из-за проблем со здоровьем. После инцидента мужчина скрылся и прятался у матери, где его и нашел полицейский. Подозреваемый во всем признался.

Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.