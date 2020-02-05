Бывший муж-тиран грозился избить петрозаводчанку

Петрозаводчанин, угрожавший бывшей жене, задержан сотрудниками вневедомственной охраны, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Вечером 4 февраля помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась одной из жительниц Петрозаводска.
Росгвардейцы задержали пьяного 35-летнего мужчину, который не только в грубой форме выражал личную неприязнь, но и угрожал физической расправой своей бывшей жене.
Мужчину передали полиции.
Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали двух пьяных покупателей и девушку, громившую бар.
Комментарии