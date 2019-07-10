Бывший начальник отдела Управтодора Карелии осужден за получение взятки

Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему начальнику Управтодора Карелии к 4 годам колонии строгого режима за взятки, сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что подсудимый, работая экспертом дорожного хозяйства отдела контроля качества работ казенного учреждения Управтодора РК, а впоследствии – заместителем начальника и начальником указанного отдела, в период с 20 августа 2015 по 30 апреля 2017 получил лично, а также через посредника от представителей ООО "Ремстройкомплект" взятку на общую сумму 760 тысяч рублей.

Незаконное вознаграждение чиновник получал в виде ежемесячных платежей за беспрепятственную приемку выполненных ООО "Ремстройкомплект" и субподрядными организациями работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и подписание необходимых документов, непринятие мер по выявлению недостатков выполненных работ, непредъявление требований по устранению выявленных нарушений и неприменение штрафных санкций к подрядчику.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением на срок 2 года права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.