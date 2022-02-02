Бывший первый зампрокурора Петрозаводска готовится стать судьей

Вышедший 24 января в отставку первый зампрокурора Дмитрий Губанов стал помощником в Верховном суде Карелии.

Ранее сообщалось, с 24 января в отпуск с последующей отставкой ушел прокурор Петрозаводска Артур Фрейман. Ожидалось, что исполнять обязанности главы надзорного ведомства карельской столицы будет первый зампрокурора Дмитрий Губанов. Однако 24 января Губанов также вышел в отпуск с последующей отставкой. Более того, в этот же день аналогичное решение принял еще один зампрокурора Петрозаводска Валерий Феоктистов.

Журналист «Столицы на Онего» узнала, что с 31 января Дмитрий Губанов уже работает помощником в Верховном суде Карелии и, по информации из судебной инстанции, планирует стать судьей. Для чего любому из претендентов на эту должность вначале необходимо сдать соответствующий экзамен и пройти все необходимые согласования в различных инстанциях.

Экс-прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, под руководством которой Дмитрий Губанов работал несколько лет, уверена, что «грамотный юрист Губанов может стать хорошим судьей».