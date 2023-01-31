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Бывший полпред президента в СЗФО Владимир Булавин освобожден от должности руководителя Федеральной таможенной службы

Новости. Общество
09:30, 11 Февраля 2023
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина от 10 февраля руководитель ФТС Владимир Булавин освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста в 70 лет.

Владимир Булавин 10 февраля уволен с должности главы Федеральной таможенной службы по достижению предельного возраста в 70 лет – столько ему исполнится 11 февраля. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба российского правительства, опубликовавшая соответствующее распоряжение Михаила Мишустина.

Временно исполняющим обязанности руководителя ФТС назначен теперь уже бывший заместитель главы ведомства Руслан Давыдов, занимавший этот пост с 2017 года. Как отмечается в названном распоряжении Михаила Мишустина, проработавший в таможенных органах более 15 лет Давыдов, в должности первого замруководителя ФТС «курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании».

Напомним, что закончивший московский институт инженеров железнодорожного транспорта и высшую школу КГЮ СССР (ныне – Академия ФСБ РФ), уроженец Липецкой области Владимир Булавин с 11 марта 2012 до 28 июля 2016 года был Уполномоченный представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе и неоднократно приезжал в Карелию с рабочими визитами.

А ранее Владимир Булавин работал заместителем директора ФСБ России, руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета, был первым заместителем секретаря совета безопасности РФ. Руководителем ФТС он был назначен с 28 июля 2016 года. При этом на встрече Владимира Путина с Владимиром Булавиным в профессиональный праздник российской таможни 25 октября 2022 года глава государства отметил, что «эффективность таможенного контроля выросла на 65% в сравнении с 2021 годом».

Интересно, что за четыре дня до освобождения главы ФТС от должности Владимир Путин наградил генерал-полковника Владимира Булавина Орденом почета «За вклад в обеспечение экономической безопасности страны». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

 

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