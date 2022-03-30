Бывший премьер-министр правительства Худилайнена назначен на высокий пост в Москве

Олег Тельнов, занимавший пост председателя правительства Карелии, когда регионом руководил Александр Худилайнен, получил должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании «Газпром межрегионгаз».

Сегодня Тельнов приступил к обязанностям и был представлен трудовому коллективу.

«Назначение Олега Тельнова — важное для группы „Газпром межрегионгаз“ решение. Он имеет значительный опыт работы как в структурах ПАО „Газпром“, так и в системе органов государственной власти. В должности премьер-министра правительства Республики Карелии отвечал за развитие приоритетных региональных проектов, в ПАО „Газпром“ курировал теплоэнергетические активы, в последние годы как заместитель начальника департамента. Уверен, Олег Владимирович укрепит позиции группы „Газпром межрегионгаз“ в важнейшем для страны регионе», — говорится в заявлении генерального директора компании Сергея Густова.