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Бывший прокурор Кемского района Андрей Волков предстанет перед судом в Петрозаводске

Новости. Общество
15:11, 16 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Карельский Следком обвиняет экс-прокурора Кемского района Андрея Волкова в незаконном получении повышенной пенсии.

Судья петрозаводского городского суда Елена Голяева будет рассматривать уголовное дело, обвиняемым по которому является бывший прокурор кемского района Андрей Волков.

Дата начала рассмотрения дела пока не назначена.

Напомним, что в нашей публикации от 3 февраля «В Карелии экс-госслужащий выслушал обвинение в незаконном получении повышенной пенсии», говорилось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего госслужащего, обвиняемого в мошенничестве, то есть хищении денег при получении выплат, совершенном в крупном размере. Об этом на своем официальном сайте сообщил Следком республики.

Фамилию обвиняемого следствие не назвало. Однако журналисту «Столицы на Онего» стало известно, что речь идет о бывшем прокуроре Кемского района, 40-летнем Андрее Волкове.

Ранее выпускник юридического факультета ПетрГУ Волков работал следователем и заместителем прокурора Прионежского района, затем был назначен прокурором Кемского района. С этой должности в 2017 году, имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, Волков вышел в отставку и стал адвокатом Межрайонной коллегии адвокатов Республики Карелия. При этом, как установили сотрудники УФСБ республики, фактически Андрей Волков проживал в Санкт-Петербурге. Однако, оставаясь зарегистрированным в Рабочеостровске, Волков, по данным следствия, предоставил недостоверные сведения о месте своего проживания после выхода на пенсию в районе Крайнего Севера. В результате, считает следствие, с июня 2017 по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсию с повышенным районным коэффициентом и тем самым нанес федеральному бюджету ущерб в размере 890 с лишним тысяч рублей.

По имеющейся информации, Андрей Волков, о котором его бывшие коллеги-прокуроры в разговоре с журналистом отозвались как о «хорошем юристе и человеке», свою вину не признает.

Сам Андрей Викторович комментировать свое уголовное дело отказался до вынесения решения суда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2022-02-16 16:22:50
Не иначе как происки "доброжелателей".
Апельсин
2022-02-16 16:11:49
а ведь был нормальный парень
Кузя
2022-02-16 16:08:41
Смешно ,но по другому в этом режиме быть не может...
ники
2022-02-16 16:00:24
Неудивительно , нормальный парень тоже когда то был .
Teaтральный критик
2022-02-16 15:46:00
Да всем понятно, что его подставили.
Гость
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