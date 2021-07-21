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Бывший руководитель Госкомитета Карелии по ценам и тарифам Тимофей Крюков возглавил УФАС по Ленобласти

Новости. Политика
07:30, 22 Июля 2021
фото: Госкомитета Карелии по ценам и тарифам

Новым руководителем Госкомитета по ценам и тарифам Карелии может стать бывшая заместитель Крюкова - Александра Россыпнова.

С 19 июля экс-председатель госкомитета Карелии по ценам и тарифам Тимофей Крюков приступил к работе в новой, более высокой должности руководителя УФАС по Ленинградской области.

Напомним, что имеющий два высших образования: экономическое и педагогическое, 37-летний Тимофей Крюков до назначения на должность председателя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам в мае 2019 года работал здесь заместителем бывшего тогда руководителем комитета Глеба Суржко. А ранее Крюков более 10 лет проработал в ООО «Энергокомфорт», «Единой карельской сбытовой компании» на различных должностях, был заместителем генерального директора и директором.

На вопрос, почему он решил сменить место работы и переехать в Санкт-Петербург, экс-руководитель Госкомитета по ценам и тарифам Тимофей Крюков ответил, что предложение занять в Санкт-Петербурге более высокую должность он получил от руководителя ФАС России Максима Шаскольского, возглавившего антимонопольную службу в ноябре прошлого года. А ранее Шаскольский был вице-губернатором Санкт-Петербурга, непосредственно отвечавшим за деятельность сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Еще тогда Максим Шаскольский, с которым мы знакомы уже не один год, говорил, что хочет предложить мне работу в сфере ЖКХ и энергетики Санкт-Петербурга, - рассказал Тимофей Крюков. – Но потом он уехал в Москву, где возглавил ФАС. А в минувшем мае я присутствовал на рабочем совещании под руководством Шаскольского в Москве: обсуждали актуальную проблему регулирования тарифов в Карелии на 2021 год. Тогда Максим Шаскольский и предложил мне возглавить УФАС по Ленинградской области».

Как сообщил Тимофей Крюков, 19 июля, в первый рабочий день в новой должности он провел совещание со своими заместителями и начальниками отделов. А на следующий день по рабочим делам ездил в ФАС в Москву.

На вопрос, где он будет жить в Санкт-Петербурге, Тимофей Крюков ответил, что не так давно на юго-западе города он купил квартиру в ипотеку, которую будет оплачивать еще девять лет. Здесь уже живут его супруга, бухгалтер по профессии и двое детей: 13-летний сын и 8-летняя дочь.

Поинтересовались у Тимофея Крюкова, кто теперь может возглавить Госкомцен Карелии?
«Лично я рекомендовал правительству республики своего бывшего заместителя Александру Россыпнову, - ответил Крюков. – Она работает в комитете с октября прошлого года, но у Александры Николаевны уже есть понимание непростых процессов регулирования тарифов в Карелии. А также наработанный ею в прокуратуре хороший опыт работы с документами. Уверен, в случае назначения Россыпновой руководителем Госкомитета по ценам и тарифам, она может справиться с этой ответственной должностью».

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