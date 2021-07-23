Бывший руководитель Карелии выдвинут кандидатом в Госдуму

Бывший руководитель Карелии Виктор Степанов выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы России.

Это следует из заявления о выдвижении Степанова, поступившего в Центризбирком.

Экс-губернатор идет от партии «Справедливая России». Эту партию он представляет как депутат в парламенте Карелии.

Всего на мандат депутата Госдумы претендует 10 человек.

Кроме Степанова это Валентина Пивненко («Единая Россия»), Евгений Ульянов (КПРФ), Эмилия Слабунова («Яблоко»), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Анна Позднякова («Партия Роста»), Денис Базанкова (РПСС), Иван Кадаяс («Родина»), Владимир Кванин («Новые люди»), Александр Паккуев (ЛДПР).

Кто эти люди, читайте в статье «10 негритят».