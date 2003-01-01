Бывший руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении

Суд не стал арестовывать одного из руководителей структурного подразделения ОАО «РЖД» в Кеми, обвиняемого в хищении 343 тысяч рублей.
Кемский городской суд отказался заключать под стражу местного жителя, которого обвиняют в краже денег у РЖД. По данным пресс-службы судов, после задержания 9 октября суд не нашел оснований для заключения его под стражу в качестве меры пресечения. Мужчину отпустили домой на время расследования дела.
Известно, что ранее обвиняемый занимал одну из руководящих должностей в структурном подразделении ОАО «РЖД» в Кеми. По данным пресс-службы, по версии следствия, он похитил денежные средства на общую сумму 343 495 рублей, принадлежавшие организации. Преступление было совершено в период с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
«Столица на Онего» выяснила, что обвиняемый работал в вагонно-ремонтном депо ВЧДЭ-27 города Кемь. Прокуратура не стала обжаловать решение суда, несмотря на то что ранее руководитель следственного отдела просил именно арестовать обвиняемого.
