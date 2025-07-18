Бывший участник группы «The Наtters» Вадим Рулёв разбился на мотоцикле в Ленобласти

Музыкант погиб вместе со своей супругой Екатериной.

35-летний экс-тромбонист российской рок-группы «The Hatters» Вадим Рулёв и его 33-летняя супруга Екатерина ушли из жизни, сообщили в телеграм-канале музыкального коллектива.

— Вчера не стало нашего друга Вадима Рулёва и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким, — написали там.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», пара погибла в автокатастрофе, произошедшей в Ленинградской области. Находясь за рулём мотоцикла, музыкант выехал на встречную полосу, где в него врезался автомобиль Land Rover. От полученных травм супруги скончались на месте.

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