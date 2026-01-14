Бывший управляющий АО «Пряжинское» предстанет перед судом по обвинению в присвоении средств

В Карелии завершено расследование дела о многомиллионном присвоении средств АО «Пряжинское».
Уголовное дело в отношении Владимира Грабишевского направлено в суд. Его обвиняют в присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере (ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ).
— По версии следствия, в период с 2019 года по 2021 год обвиняемый, являясь конкурсным управляющим АО «Пряжинское», заключил от имени указанной организации с подконтрольным индивидуальным предпринимателем договор оказания охранных услуг. Фактически предоставлены они не были. Ежемесячная оплата по данному договору, после получения ее предпринимателем, распределялась между участниками преступной схемы. В результате организации причинен ущерб в размере 8 млн рублей, — сообщает Прокуратура.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Другой соучастник преступления уже предстал перед судом, уточнили в ведомстве.