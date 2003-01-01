Бывший военный госпиталь в городе Сортавала станет гостиницей

Исторический объект столицы Приладожья восстановят и превратят в гостиничный комплекс.

В городе Сортавала отреставрируют комплекс зданий бывшего военного госпиталя, сохранив его архитектурный облик. Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, инвестор привлечет средства Банка ДОМ.РФ в рамках программы восстановления объектов культурного наследия.

Она заработала в прошлом году по инициативе президента России. Первый транш на разработку проектной документации собственнику уже предоставлен. После реконструкции собственник планирует разместить в исторических помещениях гостиницу.

Комплекс зданий бывшего военного госпиталя находится на южной стороне горы Кухавуори. Этот медицинский комплекс был построен в 1901 году как окружная больница. Его появление связано с именем доктора Густава Винтера, который после пожара старой деревянной больницы инициировал строительство современного каменного корпуса по проекту архитектора Магнуса Съерфбека. Расположенный в «зелёной зоне» города, комплекс включал операционные, рентген-кабинет (первый в Финляндии, 1908), парк с редкими растениями и развитую инфраструктуру. Во время Первой мировой войны и в 1944–1948 гг. здание использовалось как военный госпиталь и санаторий. В 2021 году объект включён в единый государственный реестр культурного наследия регионального значения, однако до сих пор остаётся заброшенным.

Ранее новый собственник петровского завода в Кончезеро рассказал, что планирует открыть в исторических зданиях.