Бывший военный комиссар возглавил петрозаводское авиаотделение Карелии

С ноября 2025 года петрозаводское авиаотделение Карелии возглавил Владимир Кудрик — полковник Вооруженных сил РФ в отставке, ранее занимавший должность военного комиссара Петрозаводска.
Его назначение призвано усилить эффективность работы авиационного подразделения, отвечающего за тушение лесных пожаров, сообщает Авиалесоохрана Карелии.
Владимир Кудрик посвятил более 30 лет службе в Вооруженных Силах РФ, пройдя путь от младшего офицера до полковника. После увольнения из армии в 2020 году он пять лет руководил военным комиссариатом Петрозаводска, где приобрел значительный опыт управления и организации.
Как отмечается в сообщении, военная выправка, дисциплина и организаторские способности нового руководителя будут способствовать выходу авиалесоохраны на новый уровень эффективности. Его опыт стратегического планирования и работы в условиях высокой ответственности особенно важен для организации, чья деятельность связана с оперативным реагированием на лесные пожары.
В Авиалесоохране уверены, что его руководство поможет авиационному отделению выйти на новый уровень эффективности.
Напомним, Антон Фокин назначен куратором Кемского муниципального округа.