Бывший замглавы Госкомимущества Карелии приговорен к 12 годам лишения свободы за взятки

В Петрозаводском городском суде состоялось оглашение приговора экс-заместителю главы Госкомимущества республики Сергею Морозову: чиновник отправится за решетку на 12 лет.

Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Бывший чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года. Об этом "Столице на Онего" сообщили в городском суде.

Обвинительный приговор также выслушал петрозаводский предприниматель Степан Морозов, обвиненный в даче взятки руководству Госкомимущества Карелии. Он приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей.

Как сообщалось ранее, гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков просил суд признать Максимова виновным и приговорить к 13 годам колонии строгого режима. Сам фигурант дела заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.

О своей невиновности также заявлял и предприниматель Степан Морозов, накануне вышедший на свободу после заключения за один из двух эпизодов взятки чиновникам Госкомимущества.

Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, до вынесения сегодняшнего приговора находился под подпиской о невыезде. Такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе. Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года.

Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминировалось присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.